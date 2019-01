BANDIDOS REALIZAM ARRASTÃO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO - JORDÃO

Bandidos armados botam terror e fazem arrastão no distrito de Jordão, em Sobral.





A polícia registrou na noite desta quinta-feira, dia 24, um arrastão no sítio São Francisco. As informações dão conta que quatro criminosos em duas motos, armados com revólveres colocaram terror na comunidade. Os assaltantes roubaram vários celulares, som e Tv's.