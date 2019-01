Bandidos retomam ataques em Fortaleza e fecham UPA do Jangurussu

O Ceará voltou a registrar novos ataques criminosos nas últimas 24 horas. Entre a noite de terça-feira (15) e o começo da madrugada desta quarta (16), foram registrados, ao menos seis atentados e tentativas, entre eles a invasão a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na zona Sul da Capital. A Polícia prendeu também bandidos que preparavam artefatos para explodir uma torre de telefonia celular.





O primeiro ataque concretizado aconteceu no bairro Carlito Pamplona, na zona Oeste da Capital, onde bandidos incendiaram um caminhão que fazia o descarregamento de uma carga de peixes no mercado público daquele bairro. O fogo rapidamente se alastrou na cabine do veículo e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar enviaram equipes ao local. Ninguém foi preso.





No Bairro Jangurussu, na zona Sul, bandidos armados invadiram a Unidade de Pronto Atendimento e exigiram que o atendimento fosse suspenso. Aproveitaram a ocasião para realizar um arrastão após terem dominado e desarmado os seguranças. Pacientes, acompanhantes e os funcionários da unidade tiveram seus objetos roubados. Temendo as ameaças dos criminosos, os funcionários encerraram as atividades, que já foram retomadas hoje pela manhã.





Na Zona Leste da Capital, a Polícia Militar prendeu três homens que preparavam coquetéis molotov com o objetivo de incendiar uma torre de telefonia celular da operadora Tim localizada na Avenida Dioguinho. Com os suspeitos foram encontrados cerca de 70 litros de gasolina em garrafas e galões plásticos.





Na Rua Dallas, no Bom Jardim (Zona Sul), bandidos atearam fogo em um ônibus da linha Parque Santa Cecília. Moradores da área ajudaram o motorista e o trocador a debelar as chamas. Os danos no coletivo foram parciais e os bandidos fugiram do local em motocicletas.





Já na madrugada desta quarta-feira, bandidos praticaram um atentado contra um posto de combustíveis na cidade de Fortim, no Litoral Leste do estado (a 130Km de Fortaleza). Os disparos atingiram e estilhaçaram as portas de vidro da loja de conveniência do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.





Tentativa de fuga





Também na madrugada de hoje (16), presos serraram as grades dos xadrezes da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, mas não conseguiram fugir, sendo impedidos pelos policiais que estavam de plantão. No local estão 37 detentos aguardando transferência para presídios da Grande Fortaleza.





(Fernando Ribeiro)