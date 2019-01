Bandidos tentam explodir três viadutos em Fortaleza em mais um dia de terror no Ceará

Quinze ataques criminosos foram registrados nas últimas 24 horas. Maioria, na Capital.

Quinze ataques de criminosos foram registrados pelas autoridades policiais nas últimas 24 horas em todo o estado do Ceará, sendo a maioria em Fortaleza, com nove casos. Bandidos tentaram explodir três viadutos da Capital, nos bairros Messejana, Parangaba e Conjunto Esperança. No Interior, seis veículos foram incendiados na garagem de uma prefeitura. Houve incêndios a dois prédios públicos, em um posto de combustíveis e em vários veículos, incluindo dois caminhões de coleta de lixo urbano e uma ambulância do Samu.





As equipes Antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar (BPChoque), tiveram muito trabalho nas últimas 24 horas, recolhendo artefatos explosivos em vários pontos da Capital cearense.





Na cidade de Forquilha,na Região Norte do Ceará (a 212Km de Fortaleza), seis veículos foram incendiados na garagem da Secretaria de Infraestrutura Municipal. Três adolescentes foram apreendidos naquela cidade por policiais civis da Delegacia Regional de Sobral e confessaram a autoria do atentado, revelando o nome do mandante do crime.





Viadutos





Três viadutos de Fortaleza foram alvos de tentativa de destruição por meio de explosões. O primeiro caso ocorreu ainda no começo da madrugada de quinta-feira (10), em Parangaba. Artefatos explodiram na estrutura de sustentação do viaduto do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e danificaram também portões de residências próximas.





O segundo ataque aconteceu já na noite passada no viaduto localizado na Avenida Washington Soares/CE-040, em Messejana. A explosão, porém, não comprometeu a estrutura do equipamento.





O terceiro ataque aconteceu no viaduto que dá acesso ao Conjunto Esperança, onde policiais militares recolheram artefatos.





Veja o resumo dos ataques ocorridos nas últimas 24 horas no Ceará:





1 – Explosão de artefatos no viaduto do VLT, em Parangaba/Capital





2 – Incêndio de veículos (6) na garagem da Secretaria de Infraestrutura de Forquilha





3 – Ônibus incendiado no bairro Canindezinho (linha Siqueira-Sítio São João) – Capital





4 – Van do transporte alternativo incendiada na Rua E do Planalto Mondubim/Capital





5 – Caminhonete do trenzinho da alegria incendiada na Rua 37 do Conjunto Jereissati/Maracanaú





6 – Caminhão de coleta de lixo incendiado em Itaitinga





7 – Caminhão de coleta de lixo incendiado no bairro Ancuri/Capital





8 – Caminhão e mais dois veículos incendiados no Bom Jardim/Capital





9 – Incêndio na estação da Chesf no bairro Planalto Pici/Capital





10 – Explosão no viaduto da CE-040/Avenida Washington Soares, em Messejana/Capital





11 – Incêndio no Centro de Referência e Atendimento Social/CRAS do Conjunto Palmeiras/Capital





12 – Incêndio no Posto de combustíveis Fortaleza/BR-222, em Caucaia





13 – Incêndio no Centro Comunitário Padre Guilherme Waessen, bairro Dias Macedo/Capital





14 – Tentativa de explosão com artefatos encontrados em viaduto no Conjunto Esperança/Capital





15 – Tentativa de incêndio em ambulância do Samu, em Maranguape





Por FERNANDO RIBEIRO, Jornalista