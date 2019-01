Consequências serão as mesmas ou piores que as de Brumadinho em Minas Gerais.

A barragem de Lima Campos, no Ceará, está com a estrutura comprometida, como o CN7 já informou ontem — além dela, outras sete estão na iminência de ruir.





A população está com medo que uma tragédia do tipo de Brumadinho aconteça no município.





Veja vídeo feito no local, mostrando rachaduras, buracos e problemas estruturais na barragem





Confira:

(Cearanews7)