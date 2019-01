Bolsonaro anuncia fim de contrato milionário do governo com assessoria de imprensa

Medida partiu de General Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo.

O presidente Jair Bolsonaro, por meio de suas redes sociais, anunciou que o General Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, encerrou o contrato de R$ 30 milhões anuais com assessoria de imprensa internacional.





Ainda pelo informe, comunicou que foram zerados os custos com propaganda da Caixa e do Banco do Brasil neste início de gestão, e pretendem encerrá-la “de maneira justa e enxuta”. O líder nacional disse ainda que os gastos, em governos anteriores, “ultrapassavam centenas de milhões de reais”.





Quanto a isso, criticou os dirigentes anteriores: “Era mais uma das muitas fontes de ações escusas dos grupos que estavam no poder, cuja boa parte dos membros está presa. Uma irresponsabilidade em detrimento das reais demandas dos brasileiros e do Estado!”.