Caminhão é incendiado a 700 metros de onde a Força Nacional está instalada

Mais um ataque foi registrado nesta segunda-feira (7). Desta vez, os criminosos foram ousados e incendiaram um caminhão de lixo na Rua Cachoeirinha, no cruzamento com a Rua Pedro Veríssimo, no bairro Castelão, em Fortaleza.





O local fica a 700 metros do Centro de Formação Olímpica (CFO), local onde cerca de 300 homens da Força Nacional estão instalados. O grupo de policiais foi enviado pelo Governo Federal para auxiliar no combate à onda de violência na capital e no interior, que teve início há seis dias.





No vídeo enviado à produção do programa Barra Pesada, é possível ver o veículo pegando fogo no meio da rua, próximo ao muro de uma residência durante a manhã. Também nesta segunda-feira, moradores de alguns bairros de Fortaleza e de Maracanaú, Chorozinho, Pacajus e Caucaia, na Região Metropolitana, receberam avisos proibindo abertura de comércios, escolas e agências bancárias.





Os ataques registrados nos últimos seis dias têm afetado diversos serviços públicos na capital e causado medo na população cearense. Desde a tarde da última quinta, a frota de ônibus da capital e da Região Metropolitana de Fortaleza foi reduzida em decorrência aos ataques contra os coletivos. As vans optaram por não circular devido à falta de escolta policial durante as viagens. O serviço de limpeza urbana de Fortaleza também foi prejudicado. Houve casos de bairros que teve a coleta de lixo suspensa.





Além disso, doze cidades da região do Vale do Jaguaribe, no Ceará, ficaram sem sinal de telefonia após uma antena ser explodida no município de Limoeiro do Norte. O crime aconteceu no começo da tarde deste domingo (6).





Diante da maior onda de ataques, o secretário de segurança do Estado, André Costa, garantiu que a polícia não vai recuar mediante os atentados. Segundo o titular da pasta, todo o efetivo policial junto à Força Nacional estão empenhados para conter as ações dos criminosos.





(Tribuna do Ceará)