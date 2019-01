CÃO-HERÓI, THOR É HOMENAGEADO EM BRUMADINHO POR TODAS AS VIDAS SALVAS

O cão também ajudou os bombeiros na tragédia de Mariana em 2015, e é considerado um verdadeiro herói.

Sargento Leonardo, do Corpo de Bombeiros, que convive com o cão farejador Thor há anos, fez um singela homenagem ao amigo, que trabalhou em Mariana, Herculano e Sardoá e, agora, está segue mostrando sua bravura em Brumadinho (MG), depois do rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, que aconteceu no início da tarde da última sexta-feira (25).





“Eu sou o sargento Leonardo, esse aqui é o Thor. O Thor tem cinco anos e tá trabalhando muito, já encontrou um monte de vítimas por aí debaixo dessa lama”, declarou o Sargento Leonardo na homenagem à Thor.





“Eu já perdi a conta de quantas pessoas ele achou já. Infelizmente, poucas vivas. Esse cão aqui já foi para varias missões comigo.”





“O Thor trabalha muito comigo. Só hoje já fomos lá no pontilhão e perto do ônibus. Lugares de acesso muito difíceis.”





Ele ressalta que Thor está sendo muito bem cuidado durante as operações em Brumadinho.





“Agora ele vai descansar, tomar um suplemento vitamínico que os médicos veterinários vão passar pra ele e amanhã volta a trabalhar”, finaliza.