Ceará é o 3º estado com maior número de provas nota mil na redação do Enem 2018

Dos 55 alunos de todo o Brasil, cinco são do Ceará, sendo quatro de Fortaleza e um interior, e todos eles foram mulheres.

O Ceará é o terceiro estado do Brasil com o maior número de alunos nota mil na redação do Enem 2018. E todas as redações que atingiram a nota máxima na terrinha foram escritas por mulheres. Das cinco cearenses, quatro são de Fortaleza e uma é do interior. Com informações da Tribuna Band News FM.





Moradora da cidade de Santa Quitéria, município do sertão central, Ivina Ribeiro, de 21 anos, sonha entrar na faculdade de medicina. Para realizar o sonho, a estudante se mudou para Sobral para morar com algumas amigas e cursar o pré-vestibular em uma escola particular. Ela conta que o preparo para a prova do Enem de 2018 foi intensa.





“Eu preferia estudar mais as temáticas. Eu apostava muito em temas que falassem de tecnologia e procurava muito sobre esses assuntos nas séries que vejo, nas músicas, nos livros”, explica a jovem.





Ao longo do ano passado, Ivina Ribeiro escreveu cerca de 20 redações de diversos temas, o que foi de grande ajuda para desenvolver ainda mais o repertório sociocultural. A temática da prova do ano passado “manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet” possibilitou a estudante citar até nomes de autores importantes na área da Comunicação Social,

como Adorno.





“Utilizei usa série, que é Black Mirror… Utilizei ‘Revolução Tecnocientífica e Indústria Cultural’, de Adorno”, contou a estudante.





Segundo o Inep, instituto responsável pela realização do Enem, ao todo, 55 estudantes alcançaram a nota máxima da redação no Brasil. 42 dessas provas foram feitas por mulheres e outras 13 por homens. Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram o maior número de candidatos com esse desempenho, ambos com 14 estudantes.Ainda conforme o Inep, 2,7% dos candidatos zeraram a redação, prova que tem maior peso na nota geral.





Fonte: Agência Brasil