Ceará tem madrugada sem ataques após onda de violência de facções criminosas

Os últimos casos ocorreram no sábado, quando uma creche e uma estação da Cagece foram incendiados. Desde 2 de janeiro, o Ceará já registra 276 ataques.





Na madrugada e início da manhã deste domingo (27), não houve registro de ataques criminosos no Ceará. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os últimos casos ocorreram no sábado (26), quando uma creche em Baturité e uma estação da Cagece em Maracanaú foram incendiados.





Esse é a segunda madrugada sem atentados desde 2 de janeiro. A outra data em que não houve registros de ataques nas horas iniciais do dia foi 15 de janeiro.





A onda de violência no estado começou após declaração do novo secretário de Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque, que prometeu mudanças severas na gestão dos presídios.





Reunião





Na última sexta-feira (25), a o governador Camilo Santana (PT) discutiu a presença do Exército no Ceará para auxiliar no combate à onda de ataques. A reunião contou com o senador Tasso Jereissati (PSDB), o senador Eduardo Girão (Pros) e o deputado federal Capitão Wagner (Pros).





Em transmissão na internet, o deputado Capitão Wagner defendeu a presença do exército no Ceará e um apoio maior do Governo Federal. “O governo federal precisa ajudar mais. O efetivo da força nacional que está aqui são quatrocentos e poucos homens, mas gente precisa de um efetivo maior. Entre as sugestões existe uma que é para a gente brigar para o Exército ocupar as ruas com o policialmente ostensivo”, disse o deputado.





Também pela internet, o senador Tasso Jereissati afirmou que os problemas enfrentados pelo Ceará na segurança pública preocupam a todos e é preciso encontrar uma solução para a crise.

Ataques





Desde a noite do último dia 2 de janeiro, facções criminosas atacam ônibus e vans do transporte público, prédios e equipamentos públicos e privados.





Até as 11h deste domingo (27), o Sistema Jangadeiro contabiliza 276 ataques em 55 dos 184 municípios do estado, sendo 130 em Fortaleza, a cidade que concentra a maior parte das ações criminosas.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), aumentou para 460 o número de pessoas presas ou apreendidas por participação nos atos criminosos. O balanço corresponde às capturas até as 7h desde domingo (27). O órgão não está informando a contabilização dos números de ataques.