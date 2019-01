Cirurgia de Jair Bolsonaro já dura mais de 8 horas

Bolsonaro foi levado para o centro cirúrgico no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, às 6h30 desta segunda-feira (28).





O presidente Jair Bolsonaro passa por cirurgia para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia que foi implantada desde o atentado em setembro do ano passado, durante comício em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais.





No momento da publicação desta matéria, o procedimento cirúrgico comandado pelo médico Antônio Luiz Macedo já dura mais de 8 horas.





O vice-presidente Hamilton Mourão assumiu no no início da manhã desta segunda-feira (28) a Presidência da República.





Ele será presidente interino por 48 horas. Bolsonaro pretende reassumir o cargo e despachar no hospital, quando ainda estiver internado.