Cirurgia do presidente Bolsonaro foi um sucesso

Bolsonaro deixou a sala de cirurgia por volta das 15h40 da tarde desta segunda-feira (28) após longo procedimento para retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do trato intestinal.





A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro teve início as 6h30, segundo informações da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom). O tempo de duração do procedimento foi bem acima do previsto inicialmente.





Comandada pelo gastroenterologista Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo, a cirurgia foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein e alcançou um resultado extremamente positivo.





O prazo para recuperação completa de Bolsonaro pode chegar até dez dias, mas o presidente do Brasil não deve ficar sem trabalhar todo este tempo.





Um gabinete foi montado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ao lado do quarto de Bolsonaro no hospital.





No entanto, nas próximas 48 horas, o governo brasileiro será liderado pelo presidente interino Hamilton Mourão.