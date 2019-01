CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ/CE

Concurso da Prefeitura de Massapê oferta 141 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Vencimentos de até R$ 5.500,00.





A cidade cearense de Massapê, por meio da Prefeitura Municipal, anunciou a realização do concurso público n.º 001/2019, pela sociedade empresária PRÓ-MUNICÍPIO. O Concurso Prefeitura de Massapê - CE objetiva a contratação de 141 profissionais em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Cargos





As chances são para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Agente Administrativo, Cuidador, Orientador Social, Técnico de Vigilância Sanitária, Técnico em Enfermagem, Técnico de Saúde Bucal, Analista de Recursos Humanos, Analista Jurídico Administrativo, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Pedagogo, Procurador, Psicólogo e Professor (Ciências, Educação Física, Geografia, História, Matemática e Educação Fundamental.





Os vencimentos podem chegar a R$ 5.500,00, lembrando que aos candidatos portadores de deficiência fica reservado cinco por cento do total de vagas oferecidas.

Inscrição





Entre 10h do dia 4 de fevereiro e 23h59 do dia 3 de março de 2019 estarão abertas as inscrições, somente via internet, através do endereço eletrônico http://www.promunicipio.com. Será cobrada taxa de inscrição nos seguintes valores:





Nível fundamental: R$ 60,00;

Nível médio e técnico: R$ 90,00;

Nível superior: R$ 120,00.





Prova





Todos os inscritos no Concurso Prefeitura de Massapê farão provas escritas na data provável de 19 de maio de 2019, em locais e horários a serem divulgados.





Em até 24 horas após a realização das provas escritas, os candidatos poderão consultar no endereço eletrônico da PRO-MUNICÍPIO o gabarito preliminar e os cadernos de provas.

Validade





O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a contar da data de homologação do certame.