DERRAMAMENTO DE SANGUE: HOMEM É EXECUTADO A TIROS NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO

Um crime de execução foi registrado na noite desta quinta (23), na localidade conhecida como Sítio Caranguejo, na zona rural de São Benedito. A vítima foi identificada como Francisco das Chagas Rodrigues Sampaio, 22 anos, mais conhecido pelo apelido de “Biziu“.

Vítima





De acordo com informações colhidas no local, a vítima estava em casa quando foi surpreendida por dois indivíduos que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele e depois fugiram tomando rumo ignorado.





Um suspeito foi detido pela PM e conduzido a delegacia de Tianguá, onde prestou depoimento e depois foi liberado. As investigações seguem no sentido de identificar e prender todos os envolvidos no crime.

A vítima tinha antecedentes criminais por crimes de roubo e receptação.





Ibiapaba 24 horas