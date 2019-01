Cem mil camisetas de uniformes das escolas públicas municipais do Rio estão sendo feitas por detentas do Presídio Talavera Bruce, em Bangu, na Zona Oeste, e por costureiras de cinco cooperativas de favelas cariocas. A iniciativa é do prefeito Marcelo Crivella. O montante é parte das 1,3 milhão de camisetas que serão entregues aos alunos.

