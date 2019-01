Dono de loja de celular é assassinado por pistoleiros em seu estabelecimento na Vila Peri

Um comerciante do ramo de celulares e acessórios foi assassinado, a tiros, na tarde desta terça-feira (29), na zona sul de Fortaleza. O crime, com características de execução sumária, está sendo investigado pela Polícia Civil e é mais um assassinato na retomada da onda de homicídios na Capital após uma trégua registrada na cidade por conta da onda de atentados.





Era por volta das 16 horas, quando dois homens em um carro prata desceram armados em plena Avenida Cônego de Castro, no bairro Vila Peri, e invadiram uma loja de celulares. Sem nenhuma discussão o anúncio de assalto, eles fuzilaram o comerciante dono do estabelecimento. O morto foi identificado como Jean Barreto Loureiro, 30 anos de idade, que morava no esmo local (altos).





Policiais militares foram os primeiros a chegar ao local da ocorrência e verificaram a informação acerca do veículo utilizado pelos assassinos. Câmeras instaladas na loja de celulares podem ter registrado o momento do ataque dos atiradores,





Inspetores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e profissionais da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) realizaram as primeiras investigações de campo no local do crime. Segundo a Polícia, o homem morto já respondeu na Justiça por crime de receptação.









Outros crimes





Um homem foi assassinado, a tiros, no começo da manhã desta terça-feira (29), no Município de Trairi, no Litoral Norte do estado (a 130Km de Fortaleza). O crime aconteceu por volta de 8 horas na localidade de Canaã, na zona rural. Francisco Flávio Pinto foi executado a tiros por desconhecidos.





Na cidade de Saboeiro (a 456Km de Fortaleza), a Polícia faz diligências para tentar encontrar pistas dos pistoleiros que assassinaram o crediarista Francisco das Chagas Braga, 32 anos. Ele foi morto, a tiros, no fim da tarde de segunda-feira (28). Era por volta de 17h30 quando a vítima foi atacada pelos criminosos na Rua Fernandes bastos, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Braga levou um tiro nas costas e outro na face, morrendo minutos depois. Uma bala perdida atingiu um motorista de 32 anos, atingido no pé esquerdo, sem gravidade.





Em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri (a 526Km de Fortaleza) morreu o comerciante Antônio Alexandrino Silva, 50 anos, que havia sido esfaqueado na tarde do último domingo (27) durante uma briga com um cliente em seu bar, na cidade de Santana do Cariri (a 550Km da Capital). Ele estava internado no Hospital Regional do Cariri (HRC), onde deu entrada com uma faca cravada na cabeça. O autor do crime, Welton Xavier da Silva, 23, foi preso em flagrante ainda no domingo à noite.





(Blog do Fernando Ribeiro )