Em jogo equilibrado, Guarany e Floresta empatam no Domingão

Com pouco mais de 200 espectadores no Estádio Domingão, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Guarany de Sobral visitou o Floresta, em jogo válido pela terceira rodada da Série A do Campeonato Cearense 2019. O jogo aconteceu em uma atípica quarta-feira à tarde.





Em campo a novidade, do lado sobralense, foi o retorno de Lucão ao time titular. O zagueiro foi mais uma vez improvisado na lateral e mais uma vez anulou diversas chances do adversário. No verdão da Vila Manoel Sátiro, a ausência de Magno Alves surpreendeu. O experiente camisa 11 sequer foi relacionado pelo treinador Paulinho Kobaiashi.





A partida terminou empatada no placar de 0 a 0. As equipes buscaram se conhecer durante praticamente todo o primeiro tempo. As chances reais de gol foram acontecer apenas na segunda etapa.





De um lado, Sharlisson, atacante do bugre que havia entrado no lugar de Jeferson Maranhense, ficou cara a cara com o goleiro Carlão mas chutou fraco e facilitou a defesa do camisa 1. Já pelo Floresta, Paulo Vyctor recebeu sozinho e tentou driblar o goleiro Douglas e perdeu a chance de matar o jogo quase no final. O arqueiro bugrino conseguiu tocar por baixo e infernizar a tarde do atacante.





A torcida do Cacique do Vale mais uma vez esteve acompanhando o clube mesmo fora de casa. Com gritos, o pequeno grupo de torcedores que foi ao estádio incentivou a equipe e ovacionou o goleiro Douglas após o apito final.





A renda do jogo não chegou a um salário mínimo. O valor de R$810,00 foi resultado de apenas 157 pagantes.





O Guarany de Sobral voltará a campo apenas na próxima semana, onde vai enfrentar o Guarani de Juazeiro, no Romeirão, em Juazeiro do Norte, na quarta-feira (23), às 20 horas. Em entrevista ao SPN TV, o técnico Anderson Silva disse que irá solicitar um amistoso para os atletas que estão sendo utilizados com menos frequência.





O Floresta encara o Iguatu, fora de casa, sábado (19), às 16 horas, no Morenão.





Reportagem de Thales Menezes/Sobral Portal de Notícias

Foto Pedro Chaves