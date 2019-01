Em meio a onda de atentados, Ceará registra também 11 assassinatos nas últimas 24 horas

O Ceará voltou a registrar nesta quinta-feira (24), novos casos de assassinatos. Foram, pelo menos, 11 crimes nas últimas 24 horas, incluindo seis bandidos que morreram numa troca de tiros com a Polícia no Município de Palmácia, no Maciço de Baturité. Também ocorreram homicídios nos Municípios de Caucaia, Pacajus, Pedra Branca, Independência e Morada Nova. Entre as vítimas está um agente de trânsito.

O crime ocorreu por volta das 22 horas desta quinta-feira (24), no bairro da Cohab, na periferia da cidade de Independência (a 309Km de Fortaleza). O agente municipal de trânsito, Sandro Gomes, 30 anos, foi surpreendido quando retornava para casa depois de mais um dia de trabalho. Recebeu vários tiros à queima-roupa no momento em que pilotava sua motocicleta. Os criminosos estavam em outra moto e passaram a atirar contra o agente nas proximidades de uma ponte. Em seguida, fugiram sem que fossem identificados. Os motivos do crime também são ignorados.

Mo Município de Pedra Branca (285Km de Fortaleza), um ex-presidiário identificado como José Duarte da Silva, 45 anos, conhecido por “Asa Branca”, foi assassinado com vários golpes de faca depois de ter participadode uma bebedeira, na localidade Sítio Baixa Verde, na zona rural. Era por volta de 6 horas de ontem, quando ocorreu o crime. “Asa Branca” foi atingido com golpes de faca em várias partes do corpo, incluindo o pescoço, e teve morte imediata. A Polícia não sabe, ainda, que é o autor do assassinato.





No Distrito de São João do Aruaru, no Município de Morada Nova (a 163Km de Fortaleza), o corpo de um homem foi encontrado com marcas de violência dentro de uma rede de dormir. Segundo a Polícia, a vítima teria sido executada com vários tiros, sendo identificada apenas pelas iniciais F.G.A.





Bandidos mortos





Dos seis bandidos mortos na madrugada de ontem (24), na localidade de Novo Basílio, na cidade de Palmácia, no Maciço de Baturité (a 62Km de Fortaleza), durante um confronto com a Polícia Militar, apenas dois foram identificados até agora pelas autoridades.





Os corpos foram reconhecidos pelos familiares no Núcleo da Perícia Forense da cidade de Canindé. Tratava-se de Francisco Leonardo da Silva, 23 anos; e Gustavo Pereira Campos, 20.





Grande Fortaleza





Dois assassinatos foram registrados nas últimas 24 horas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ainda na noite de ontem, um homem foi morto, a tiros, na cidade de Pacajus.





Já na madrugada de hoje (25), moradores da Avenida Dom Almeida Lustosa, no Distrito de Jurema, em Caucaia, ouviram vários estampidos. No começo da manhã, o corpo de um jovem, coma aparência de adolescente, foi encontrado dentro de um terreno baldio. A vítima foi executada com tiros na cabeça, costas, tórax e abdome e estava com as mãos amarradas para trás com um fio. No local, ninguém reconheceu o rapaz morto.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)