Encontro Presencial EaD UNINTA reúne mais de 300 estudantes em Sobral

A modalidade de Educação a Distância (EaD) do Centro Universitário Inta (UNINTA) Polo Sobral realizou, nos dias 13 e 14 de janeiro, o “Encontro Presencial EaD 2018.2”. O evento, que acontece duas vezes ao ano, reuniu mais de 300 estudantes dos cursos em EaD no Centro de Convenções de Sobral.





A abertura do evento contou com uma mensagem virtual do Pró-Reitor de Educação a Distância, Prof. Lindomar Jémison Moura, desejando as boas vindas aos acadêmicos de EaD. A palestra foi ministrada pelo sociólogo Dr. Geovani Jacó, professor dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), e teve como tema, “A ética profissional e a diversidade humana”.





O evento contou também com a participação e organização do Coordenador do Polo EaD Sobral, Prof. Me. Harley Gomes de Sousa, dos docentes, Josiane Konrad, Prof. Me. Ricardo Miranda Pinto, Iranildo Oliveira Carneiro, além do representante do Diretor da Faculdade Alencarina de Sobral (FAL), Dr. Hamilton Vale Leitão e da cerimonialista e estudante do curso Tecnológico em Recursos Humanos, Mariana Moura Barbosa.





“Que esse encontro possa representar para todos mais um momento de construção e crescimento, não apenas intelectual como também humano e social. Apreender é sem sombra de dúvida uma das maiores dádivas que o ser humano pode ter”, disse Ricardo Miranda Pinto, Professor Dr do curso de Pedagogia EaD do Centro Universitário INTA – UNINTA.





Para o Coordenador do Polo Sobral. Prof Me Harley Gomes, o curso de EaD contribui para o crescimento do município e da região. “É com muita satisfação que recebemos os estudantes vindos das cidades vizinhas. Este momento possibilita a troca de ideias, construção de saberes e novas experiências. Desejamos que todos aproveitem o máximo deste momento”, destacou o docente.





A acadêmica do 4º semestre de Pedagogia, Ladya Larissa Lopes de Almeida, mora em Itapajé-CE e comentou o evento. “Os encontros presenciais para os alunos que estudam na modalidade EAD são muito importantes. São esses momentos que permitem interação com os demais estudantes, a troca de experiência e o esclarecimento das dúvidas. As palestras apresentadas também contribuem para nossa aprendizagem, como também reforçam conhecimentos já adquiridos através das aulas”, comentou.





A programação do evento do Polo EaD Sobral se encerrou no dia 14 de janeiro e incluiu palestra, fórum interdisciplinar, apresentação de seminário, treino de habilidades e atitudes, avaliação da CPA, apresentações de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC).