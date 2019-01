“EVANGÉLICA” É PRESA SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES DE HOMICÍDIO EM VIÇOSA DO CEARÁ

Era com discurso de fé que a candidata a uma das vagas na câmara municipal de Viçosa do Ceará, distante 345 quilômetros de Fortaleza, tentava convencer eleitores evangélicos a torná-la vereadora no último pleito. Maria Elisângela dos Santos de 31 anos, e o companheiro Gerson de Oliveira Lima foram presos em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar de Tianguá e Viçosa, na tarde de Sábado, (19). A prisão foi feita na residencia do casal localizada na rua Lamartine Nogueira. As investigações da Polícia Civil do município apontam que Elisângela teria dado apoio logístico para dois assassinatos ocorridos em 2018. Os crimes tiveram como motivação o tráfico de drogas e a rivalidade entre organizações criminosas no município. José Weslley de Lima Macedo, 19 anos, preso em novembro passado com duas pistolas e Geovane Martins de Souza, de 24 anos, assassinado no último mês de agosto, eram os executores dos crimes planejados com o apoio de Elisângela e Gelson.





O resultado das investigações coordenadas pelo Delegado Bruno Rocha não deixou dúvidas sobre o envolvimento do casal que teve a prisão preventiva decretada pela justiça, mas o que surpreendeu os moradores da pacata Viçosa foi o envolvimento da mulher, acima de qualquer suspeita, com os crimes ocorridos no município.





Líder comunitária, a mulher que dizia ser evangélica usou a fé dos cristãos para tentar ser vereadora. Candidata pelo PSDB ela aparecia nas urnas em 2016 com o nome “Irmã Elisangela” e se tornou suplente de vereador após receber 269 votos.





Sem presídio feminino em viçosa e com o fechamento da cadeia masculina o casal permanece preso na delegacia de Viçosa aguardando transferência para unidades prisionais ainda desconhecidas.





(Ibiapaba 24 horas)