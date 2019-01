Forças de segurança realizam maior operação contra crimes do Ceará na noite desta sexta (25)

O objetivo é combater o crime em pontos sensíveis de Fortaleza e da Região Metropolitana.

As forças de segurança do Ceará concentraram-se na noite desta sexta-feira (25) para a Operação Contra-Ataque, cujo objetivo é combater diretamente a criminalidade em pontos sensíveis de Fortaleza e da Região Metropolitana, apontados pelo setor de inteligência policial.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), a ação teve início às 17h e vai seguir pela madrugada deste sábado (26). Participam da operação a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), Perícia Forense do Ceará (Pefoce), a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e órgãos municipais e federais parceiros, Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC), Agência de Fiscalização do Fortaleza (Agefis) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).





O efetivo é composto de milhares de agentes de segurança, trânsito e fiscalização, centenas de viaturas, três aeronaves da Ciopaer e um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Serão realizados cercos, ações de saturação, cumprimento de mandados e barreiras de fiscalização.





Agentes penitenciários realizam a busca por foragidos e conferem a localização dos apenados que usam tornozeleiras eletrônicas.





(Diário do Nordeste)