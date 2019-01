FORQUILHA-CE: POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM ACUSADO DE TENTATIVA DE ASSALTO

Na noite de ontem (2), por volta das 19:30h, a Polícia Militar de Forquilha com apoio da Força Tática (FTA), efetuaram a prisão em flagrante do indivíduo Francisco Elizelton Cunha Lima, 20 anos, natural de Sobral. Elizelton foi preso acusado do crime de tentativa de assalto na localidade de Tamanduá, zona rural do Município de Forquilha.





O acusado foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de tentativa de roubo a pessoa.





Os PMs que efetuaram a prisão foram: Sargento Edson, Soldado Fonteles e Soldado Tiago Moreira.





(Sobral 24 horas)