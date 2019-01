Guarany vence, assume liderança e complica o Ferroviário no Campeonato Cearense

Cacique do Vale tem quatro pontos, e Tubarão da Barra não soma nada ainda.

O Guarany de Sobral bateu o Ferroviário na noite desta quarta-feira (9) por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Jean marcou contra, no primeiro tempo, e Brunão ampliou o placar. Com o resultado, o Guarany assume a liderança provisória, com quatro pontos, e o Ferrão está na lanterna, sem pontos somados.





Aos 25 do primeiro tempo, Jefferson Maranhense fez boa jogada pela esquerda, cruzou rasteiro para dentro da área, e Jean fez contra para o Cacique do Vale. Aos 44, João Neto saiu em contra-ataque, cruzou na área, e Brunão, livre de marcação, fez o segundo dos donos da casa.





Na próxima rodada, o Ferroviário enfrenta o Guarani de Juazeiro no domingo (13), no Romeirão, às 16 horas, pela segunda rodada do Cearense. O Guarany de Sobral enfrenta o Barbalha, no mesmo dia e horário, no Estádio do Junco.





