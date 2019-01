GUARDAS MUNICIPAIS DE SOBRAL PRENDEM DUPLA COM COQUETEIS MOLOTOV EM FRENTE A CÂMARA DE VEREADORES

Na madrugada desta sexta-feira (4), Guardas Municipais efetuaram a prisão de dois homens em frente a Câmara Municipal com garrafas de gasolina e coqueteis molotov.





Os bandidos pretendiam incendiar o prédio da câmara.



Os acusados foram identificados como: Francisco Henrique Ribeiro do Nascimento, 23 anos, natural de Sobral, residente no bairro Tamarindo e Marcelo de Mesquita Sousa, 36 anos, natural de Sobral, residente no bairro Tamarindo.