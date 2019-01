HOMICÍDIO A FACA É REGISTRADO EM MASSAPÊ/CE

Um crime de morte foi registrado na madrugada de domingo (6), por volta das 04:00h, na localidade de Cacimba Velha, em Massapê.





A vítima foi identificada como Antônio Aristides Sousa do Nascimento, 26 anos, natural de Santana do Acaraú.





Segundo informações de populares, Aristides foi lesionado com uma facada da região do abdômen, logo após uma discussão banal com um parente. A vítima foi socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





O acusado do crime já foi identificado pela Polícia.





(Sobral 24 horas)