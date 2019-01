Horizonte e Guarany de Sobral empatam

Horizonte e Guarany de Sobral empataram em 1 a 1, em Horizonte. Aos 45 minutos, na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Wesley, que não desperdiçou e marcou para o Horizonte. Aos dois minutos da etapa complementar, o atacante Azul pegou o rebote após o cruzamento e empatou a partida.





Na próxima rodada, o Horizonte encara o Iguatu, no Estádio Morenão, às 16 horas, no sábado (12). O Guarany-S duela com o Barbalha no próximo domingo (13), no Junco, às 16 horas.