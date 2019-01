INTERNAUTA DENUNCIA O ABANDONO DA RUA "CACHOEIRO"

Internauta denuncia o abandono em que se encontra a travessa "Cachoeiro".

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia









Gostaria de pedir as autoridades competente que tomem providência pela travessa do Cachoeiro, Rua atrás do posto de combustível da rotatória do Cachoeiro, pois o mato está tomando conta das ruas, todas as ruas no estorno da praça conhecida como Cohab 3, isso está causando problemas de utilidade pública como, doenças, muriçocas, ratos, mosquitos da dengue e muito mais. Sem falar no risco de sermos surpreendidos por marginais que venha a se esconder no mato. No ano passado essa rua foi limpa uma unica vez, em gestões passadas era limpa a cada 3 meses, estamos abandonados. Peço encarecidamente as autoridades competentes que analise o problema."