INTERNAUTA DENUNCIA O ACÚMULO DE LIXO NO BAIRRO DOM EXPEDITO, EM SOBRAL

Internauta denuncia que funcionários da prefeitura de Sobral cortaram árvores no bairro Dom Expedito e não recolheram os galhos.

Veja a denúncia na íntegra:

"Queria fazer uma denúncia, pois o pessoal da prefeitura cortou as árvores aqui no bairro dom Expedito e aqui deixaram o descaso. Está com 20 dias e ninguém toma providência, ontem acharam uma cobra no meio desses galhos, sendo que aqui é uma área de lazer para as crianças. Também impedindo a passagem dos carros na rotatória."