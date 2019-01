O DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA ESTÁ ABANDONADO!

Internauta denuncia que recentemente, a prefeitura de Sobral inaugurou uma praça no distrito de Rafael Arruda, e que lamentavelmente, a mesma já se encontra às escuras.

Veja a denúncia na íntegra:

"Venho aqui através dessa página mostrar ao povo sobralense como a prefeitura de Sobral falta com o respeito ao povo dessa cidade. A praça da matriz do distrito de Rafael Arruda que foi inaugurada em agosto de 2018 está totalmente no escuro e causando perigo ao moradores e principalmente as crianças que por lá brincam.









Peço encarecidamente que a prefeitura tome providências, que a escuridão está causando pânico e perigo aos moradores dessa pacata localidade."