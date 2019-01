DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denuncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando uma possível infração de trânsito praticada por uma viatura do Detran/CE no Centro de Sobral.





Confira a denúncia na íntegra





"Estimado administrador do Sobral 24 horas, gostaria de compartilhar com seus milhares de seguidores, o que considero uma afronta e desrespeito aos cidadãos comuns, que no dia a dia, vivem sufocados diante de tantas cobranças, blitzes, tendo seus veículos ( muitos sendo seu " ganha pão " ) apreendidos e depois leiloados. Cada um faz seu próprio juízo de valores, porém não creio que seja coerente, um veículo oficial e agente fiscalizador de trânsito, se portar desta forma. Todos os artigos, estão no Código de Trânsito Brasileiro:





Art. 181. Estacionar o veículo:





I - nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal:





Infração - média;





Penalidade - multa;





Medida administrativa - remoção do veículo;





Art. 40: O uso de luzes em veículos, obedecerá as seguintes situações :





V: O condutor utilizará o pisca - alerta, nas seguintes situações :





A- em imobilizações ou situações de emergência.





B- quando a regulamentação da via, assim o determinar.





Hj mesmo estarei acionando a ouvidora deste órgão, que tanto zela pelo contribuinte, pelos bons exemplos e pela excelência no atendimento."