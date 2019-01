Ivo Gomes responde seguidores no Instagram que não pretende armar sua Guarda Municipal

Ativo nas redes sociais, o prefeito de Sobral, Ivo Gome, resolveu entrar na onda do “Me Pergunte” no Instagram, essa função é bastante utilizada pelos usuários. Não demorou muito para o prefeito responder os seus seguidores com resposta hilárias e sensatas.





O prefeito foi questionado sobre vários assuntos da cidade: trânsito, intervenções urbanas, atrações musicais com grandes bandas do país, valorização dos artistas locais e possibilidade de armar sua guarda municipal. Essa, na “lata” respondeu NÃO. Simples assim.

Ivo Gomes, prometeu durante sua campanha em 2016, em realizar um plebiscito com a população sobralense para discutir a possibilidade da guarda armada. Mas, pelo visto o prefeito já tem posição definida a esse respeito.





As guardas têm como atribuições, entre outras, zelar por equipamentos públicos, inibir infrações contra estes, atuar no trânsito e colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social.





(Blog do Célio Brito)