Jovem é morta enquanto namorado "brincava" com arma em Fortaleza

O homem estava "brincando" com um revólver no momento em que a arma disparou, vindo a lesionar a moça, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.





Uma mulher identificada como Tamires Felix de Aquino, de 22 anos, foi assassinada, neste domingo (20), no bairro Dias Macêdo, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o namorado dela é suspeito de matar a jovem enquanto 'brincava' com um révolver. Após o fato, ele fugiu.





A SSPDS informou que a vítima estava na cozinha de casa, na companhia do namorado, identificado como Hudson Assunção Lima, quando foi atingida por uma bala. Conforme a pasta, ele estava 'brincando' com a arma. O revólver disparou, vindo a lesionar Tamires Aquino.





Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos sobre o homicídio. O DHPP trabalha para capturar o suspeito.





