LINHA DURA: Secretário avisa que as visitas nos presídios só voltarão quando os ataques acabarem

Albuquerque disse também que vai prender bandidos: "Denunciem que eu vou buscar".



Todas as visitas aos presos do Sistema Penitenciário cearense estão suspensas até que os criminosos cessem os ataques nas ruas. A ordem partiu do secretário da Administração Penitenciária do Estado, Luís Mauro Albuquerque. Para ele, a medida é disciplinadora e já está valendo. Ele fez um apelo à população para que colabore dando informações acerca dos autores dos atentados. “Denunciem que a gente vai lá e vai buscar, vou prender para que a população não fique refém da bandidagem”.





Em tom incisivo, Albuquerque deu seu recado aos bandidos e à população numa entrevista exclusiva, na manhã desta sexta-feira, ao jornal Diário do Nordeste. Ao ser indagado sobre a visita dos presos ele não deixou barato: “Só voltam se eles (os bandidos) terminarem com esses ataques”, avisou.









O secretário ressaltou ter acabado com as “regalias” de presos nas cadeias públicas e presídios do Ceará. “Com as mudanças, foram tiradas todas essas regalias, tipo, televisão, rádio, celular e eletricidade das celas, mas não estamos deixando eles (os presos) no escuro. A iluminação existe”, aliviou.





Controle





Albuquerque conta que as medidas que ele e sua equipe estão colocando em prática tem por objetivo reorganizar o Sistema Penitenciário cearense. “Nesse sistema,. O Estado tem o controle total”. Uma das medidas de Albuquerque foi mandar retirar todas as tomadas existentes nas celas. “É para evitar que eles recarreguem a bateria dos celulares, quando estes entram nas celas”





O novo gestor do Sistema Penitenciário desmentiu a boataria de que estaria prestes a entregar o cargo ao governador Camilo Santana (PT), e disse que quer contar com a população para ter sucesso na sua administração. “Nosso apoio maior está na população”. (Via Cearanews7)