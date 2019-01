Medicina UNINTA: Últimos dias de inscrição no processo seletivo 2019.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que o período para inscrições no Processo Seletivo de Medicina 2019.1 se encerra na terça-feira, dia 22 de janeiro. São ofertadas 150 vagas com o início das aulas programado para o dia 4 de fevereiro.





A seleção será feita unicamente pela nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o candidato poderá utilizar sua melhor nota entre as edições de 2016, 2017 ou 2018. As inscrições devem ser realizadas totalmente online no site uninta.edu.br/vestibulares .









Medicina com Nota Máxima





O Curso de Medicina do UNINTA obteve em dezembro de 2018 o reconhecimento com nota máxima do Ministério da Educação (MEC), que utiliza como eixos de avaliação a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura do curso. O UNINTA está entre as 12 instituições públicas e privadas do Brasil que possuem a nota 5.