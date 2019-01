Morre no IJF tio que tentou salvar sobrinha de incêndio

Valdir Calaço é a segunda vítima do incêndio que matou a bebê Anna Sophia Silva Farias, na madrugada do dia (25).

Morreu neste sábado (5) o homem que tentou salvar a sobrinha de 11 meses de um incêndio em Fortaleza, no último dia 25 de dezembro. Valdir Calaço estava internado desde o dia do acidente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Doutor José Frota (IJF) com queimaduras graves. A sobrinha, Anna Sophia Silva Farias, faleceu no incêndio.





O acidente aconteceu por volta das 5h do dia 25, no bairro Cristo Redentor. A bisavó da menina, Carmelita Francisca da Silva, sentiu um cheiro forte de fumaça vindo do quarto em que estava a bebê. A mulher gritou por ajuda, e o filho, Valdir Calaça, correu para salvar Anna Sophia.





O tio conseguiu resgatar a criança com vida. A bebê foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pirambu. Devido à gravidade das queimaduras, foi transferida para IJF, local em que morreu na manhã do dia 25. Valdir seguiu internado, mas não resistiu às queimaduras. (DN)