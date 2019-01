NOTA DE ESCLARECIMENTO DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), por meio de sua Gerência de Esgoto, informa que foi realizada, na manhã desta sexta-feira (04/01), a desobstrução de esgoto na Rua Felicidade, no Bairro Vila União, nas imediações do Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio. O SAAE informa ainda que realiza, em média, quarenta desobstruções de esgoto diariamente e que todos os dias é retirada grande quantidade de lixo e materiais lançados de forma inadequada na rede de esgoto. A Autarquia tem se empenhado para monitorar e atuar em todas as ocorrências, mas reforça que a colaboração da população é importante para evitar vazamentos, mau cheiro e retorno de dejetos às residências, causando prejuízos materiais, transtornos e doenças.

