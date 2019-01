Onda de atentados prosseguiu no fim de semana com mais 17 ataques criminosos na Grande Fortaleza

O fim de semana foi marcado por mais ataques criminosos no Ceará. Postos de combustíveis, caminhões, empresas privadas, coletivos e até táxi foram alvos dos 17 atentados registrados no estado entre a manhã de sexta-feira (18) e o começo da madrugada de hoje (21). Segundo as autoridades, cerca de 300 pessoas estão presas sob suspeita de envolvimento nos atos criminosos.





Vários ônibus foram incendiados ou danificados por conta dos ataques de vândalos à serviço do crime organizado na Capital. Dois adolescentes foram apreendidos por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) no bairro Canindezinho, na zona Sul da cidade, quando se preparavam para atacar coletivos usando coquetéis molotov.





Bandidos incendiaram uma bomba de gasolina em um posto de combustíveis localizado na rodovia estadual CE-065, em Maracanaú. No Eusébio, o alvo de um incêndio criminoso foi uma empresa de coleta seletiva de lixo reciclável. Bandidos também tentaram incendiar uma subestação de energia elétrica no bairro Siqueira e explodiram uma bomba em uma ponte na BR-116, na Aerolândia.





No Interior do estado foi registrado apenas um ataque. O atentado aconteceu no Município de Crateús (a 345Km de Fortaleza) onde criminosos incendiaram um caminhão-pipa na localidade de Lagoa das Pedras, na zona rural.





Veja, a seguir, a cronologia dos atentados do fim de semana no Ceará:





Sexta-feira (18/1/2019)





1 – Ônibus incendiado no bairro Pio Saraiva (CAPITAL)





2 – Van escolar incendiada na Rua Luís Porfírio Sales/B. Mondubim (CAPITAL)





3 – Tentativa de incêndio a uma subestação da CHESF na Rua Siqueira Campos/B. J. Jatobá (CAPITAL)





4 – Explosão de artefato em uma ponte na BR-116, no bairro Aerolândia (CAPITAL)





5 – Caminhão-pipa incendiado na localidade de Lagoa das Pedras (CRATEÚS)





Sábado (19/01/2019)





1 – Suspeita de bomba na Rua 434, do Conjunto Ceará (CAPITAL)





2 – Tentativa de incêndio a ônibus no B. Parque São José (CAPITAL)





3 – Ônibus incendiado na Linha 629/Palmeiras-Perimetral (CAPITAL)





4 – Bomba de gasolina incendiada no Posto Magalhães CE-065 (MARACANAÚ)





5- Incêndio em empresa de lixo reciclável (EUSÉBIO)





6 – Tentativa de incêndio a um táxi na Rodoviária do Antônio Bezerra (CAPITAL)





Domingo (20/1/2019)





1 – Tentativa de incêndio a uma topique no bairro Jangurussu (CAPITAL)





2 – Caminhão incendiado no Eusébio às 5: 00 (EUSÉBIO)





3 – Tiroteio em tentativa de incêndio a veículos no Terminal do Siqueira (CAPITAL)





4 – Tentativa de incêndio a ônibus da linha Papicu-HGF, rapidamente debelado pela GMF (CAPITAL)





5 – Tentativa de incêndio a ônibus no Canindezinho/dois menores apreendidos pela GMF (CAPITAL)





Segunda-feira (21/1/2019)





1 – Ataque com incêndio em um Ecoponto, no bairro Conjunto Esperança (CAPITAL)





