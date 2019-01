Ônibus são incendiados e explosão é ouvida em ataques em Fortaleza e Caucaia; vídeo

As ações criminosas ocorreram após fala de novo secretário de que não reconhece facções e não manterá modelo atual de divisão de presídios entre facções.





Pelo menos dois ônibus foram incendiados em Fortaleza na noite desta quarta-feira, 2.





Um dos casos foi registrado no bairro Edson Queiroz e o outro na avenida Cônego de Castro. Não há registro de feridos. Polícia e Corpo de Bombeiros foram acionados.





A Polícia acredita que os ataques são orquestrados por ordem de facções criminosas.





Um forte barulho foi ouvido por moradores da Caucaia na madrugada desta quinta-feira, 3. Uma fonte da Polícia relatou que seriam artefatos explosivos que causaram o estrondo.





A onda de ataques ocorre após fala do novo secretário da Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque, de que não reconhece facção criminosa no Ceará. Ele também disse que a divisão de presos por unidades não deve obedecer à lógica que o Governo do Estado tem adotado até aqui, que é a de distribuir os internos segundo seus vínculos com organizações criminosas.

Fonte: O Povo / J ÉSSIKA SISNANDO