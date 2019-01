Pai, mãe e filho são executados em casa; criança e jovem são poupados por criminosos

Polícia suspeita que o crime esteja associado a briga de facções e a outro homicídio ocorrido na Barra do Ceará.

Três pessoas de uma mesma família foram executadas dentro de casa no Bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (31). Por volta das 4h, homens em três carros pararam em frente ao local, um conjunto de quitinetes na Rua Tirol, invadiram o imóvel e executaram pai, mãe e filho, que estavam no terceiro andar do prédio, segundo a polícia.





Uma criança de 11 anos e um adolescente de 14, filhos de Janaína, estavam na casa. Os dois foram deixados em um quarto e "poupados" pelos criminosos.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), as vítimas foram identificadas como Francisco Adriano do Nascimento Gregório (37), Janaína Carneiro da Silva (32) e Anderson Mendes do Nascimento (18), pai, mãe e filho, respectivamente.





Francisco Adriano tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação, de acordo com a SSPDS-CE. De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, ele havia deixado a prisão há três semanas e estava usando uma tornozeleira eletrônica.





Pai e filho morreram no local. Janaína chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.





De acordo com investigadores, o Francisco Adriano é ligado ao tráfico de drogas e o crime estaria relacionado a briga entre facções. Na parede da casa foi pichado "GDE 745", referência ao grupo criminoso Guardiões do Estado. A área onde houve o triplo homicídio é dominado pelo Comando Vermelho (CV), ainda conforme e polícia. Os assassinos também escreveram que iriam voltar.





Antes de deixar o local, os executores ainda arrastaram os corpos para o segundo andar do imóvel.





Os casos estão sendo investigados pela 4ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.(DHPP).

Triplo homicídio pode estar relacionado a outro assassinato na Barra do Ceará





O triplo homicídio na Jacarecanga pode estar relacionado a outro assassinato ocorrido minutos depois na Barra do Ceará. Um homem e uma mulher foram as vítimas. A polícia informou que os criminosos atuaram da mesma forma nos dois casos, chegando à residência em carros e invadindo o local para executar as vítimas.





Conforme a SSPDS-CE, a vítima foi identificada como Adenilton Gadelha dos Santos (22), conhecido como "Natalino". Ele tem antecedentes criminais por homicídio, roubo e corrupção de menores.





Neste caso, "três homens usando balaclavas entraram em uma casa situada na Rua do Leme, e efetuaram os disparos contra Adenilton, que veio a óbito no local", informou a secretaria. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do DHPP foram local realizar os primeiros levantamentos. A investigações estão com a 8ª delegacia do DHPP.





(Diário do Nordeste)