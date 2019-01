POLÍCIA CIVIL APREENDE ARSENAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO

Hoje (10), por volta das 12h, Policiais Civis da Delegacia de Pacujá, foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma fazenda no Distrito de Chapada, Município de Mucambo. Ao chegarem no local, os policiais prenderam um suspeito junto com um arsenal de armas e munições. Foram apreendidos uma arma espingarda calibre 12 semi-automática importada, uma pistola Imbel calibre 380, um revólver 357 Magno e várias munições. O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.





O procedimento policial foi lavrado na Delegacia Municipal de Pacujá.





(Sobral 24 horas)