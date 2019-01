POLÍCIA CIVIL DE GRANJA ELUCIDA MAIS UM HOMICÍDIO E PRENDE ACUSADO

Aos 20/08/2018 ocorrera um crime de homicídio na localidade Folha Larga, distrito de Parazinho, Granja-CE. A atual composição da equipe da Polícia Civil da Delegacia Municipal de Granja, iniciou diligências no sentido de descobrir os autores do dito homicídio e conseguiu efetuar a prisão dos envolvidos.





Durante as diligências, a Equipe da Polícia Civil obteve indícios que um dos acusados provavelmente teria participado de um homicídio ocorrido no ano de 2016, em que fora vítima o senhor conhecido por Pascoal. Até então, esse acusado vangloriava-se nas ruas, dizendo que nunca seria preso, pois sabia esconder o que fazia. De fato tratava-se de um crime de difícil elucidação, pois a vítima foi encontrada morta em sua residência e o autor do fato simulou um suicídio. Em crimes dessa natureza a constatação da autoria e materialidade só se faz com provas técnicas, investigação e inteligência, pois não há testemunhas. A Equipe de Policiais Civis de Granja debruçou-se sobre o Inquérito instaurado em 2016 e constatou que por conta de uma equivocada interpretação pericial, o autor daquele homicídio estava solto. A Polícia Civil então, juntamente com a PEFOCE, empreendeu esforços hercúleos no sentido de esclarecer aquele homicídio e após várias diligências encontrou elementos que apontaram para a pessoa de JACÓ DE SOUSA BARROS, o qual também teria participado da morte do empresário no distrito de Parazinho, localidade de Folha Larga, Granja-CE, fato ocorrido em agosto de 2018. JACÓ DE SOUSA BARROS encontra-se preso pela Polícia Civil e irá responder pelos dois homicídios ora mencionados. Com conhecimento, inteligência e investigação a Polícia Civil demonstra resultados importantes e mais uma vez sua imprescindibilidade à sociedade cearense.





(Sobral 24 horas)