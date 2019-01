POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL APREENDE 7 KG DE DROGAS NO DISTRITO DE PATOS

Na tarde do dia 21 de janeiro deste ano, policiais Civis da Delegacia Regional de Polícia Civil, do Núcleo de drogas e de Homicídios, com o apoio do Núcleo Avançado de Inteligência da Região Norte (NAI), apreenderam 5,5kg de Maconha prensada em quatro tijolos e 1,6kg de crack, além de uma prensa hidráulica possivelmente utilizada para prensar droga e prepará-la para distribuição na região norte. A operação policial aconteceu no distrito de Patos e resultou na prisão de FRANCISCO ERIVALDO DE SOUSA FILHO e LEANDRO COELHO ROCHA (MAGUIM DO IRAUÇUBA). A polícia Civil, através do Núcleo Avançado de Inteligência, já monitorava o tráfico de entorpecentes fazia alguns meses, já que várias denúncias de tráfico no distrito de Patos e Região chegaram ao conhecimento das autoridades policiais.





(Sobral 24 horas)