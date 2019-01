POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL ELUCIDA MAIS UM HOMICÍDIO

O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral elucida mais um homicídio em Sobral. Hoje, por volta de 11 hs, no bairro Padre Palhano, foi vítima de homicídio por disparos de arma de fogo Antônio Dionaldo Melo Silva. Após a comunicação do fato, os policiais civis do Núcleo de Homicídios iniciaram um intenso trabalho de investigação e conseguiram apurar as provas que garantiram a apreensão em flagrante do menor envolvido neste homicídio e a identificação do segundo indivíduo que participou do crime. É importante frisar a importante participação da Polícia Militar de Sobral que conseguiu capturar o menor e apreender a arma utilizada no crime. As buscas pelo coautor continuam. A polícia civil de Sobral não deixará nenhum homicídio impune.





FONTE: NÚCLEO DE HOMICÍDIOS DE SOBRAL