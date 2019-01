POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 15:00h, investigadores do Núcleo de Homicídios receberam uma denúncia, relatando que na residência Cel. Gonzaga Dias, no bairro Alto do Cristo, havia um elemento armado de revólver. Os investigadores foram averiguar a denúncia e conseguir apreender um revólver calibre 38 e cinco munições. O suspeito ao avistar os policiais, evadiu-se do local, mas foi identificado pelos policiais.









A ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos legais.





(Sobral 24 horas)