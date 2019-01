Polícia Civil prende quatro suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quinta-feira (17), resultou nas prisões de quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região de Jijoca de Jericoacoara, Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17). Além dos detidos, foram apreendidos maconha e outros materiais ilícitos utilizados na comercialização de entorpecentes. O caso foi encaminhado para a unidade local da PCCE, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

O trabalho policial aconteceu a partir de denúncias feitas à Delegacia Municipal de Jijica de Jericoacoara, sobre uma intensa movimentação de tráfico de drogas em um imóvel situado no Centro daquele município. Foi dado início a investigação e foram realizadas diligências acerca do fato. Com base no que foi apurado, equipes da Municipal, com o apoio de policiais civis da unidade da PCCE de Itarema, seguiram até a casa, onde foram encontradas quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher. No local, foram apreendidos 354 gramas de maconha, uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares e materiais utilizados no embalo de entorpecentes.





Foram presos: Clauber Silva de Freitas (21), com antecedentes criminais por porte ilegal de arma e receptação; José Maurílio de Sousa (24), Renato de Souza Albuquerque (19) e Arliane Rodrigues de Sousa (23), todos sem antecedentes. Os quatro foram levados para a Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, onde todos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.





Denúncias





A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ressalta que a população pode contribuir com o trabalho policial, repassando informações que possam ajudar no combate a ações criminosas naquele município. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3669.1264, da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara. O sigilo é garantido.





(Polícia Civil/CE)