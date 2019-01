Polícia já capturou 360 pessoas por atos criminosos

O balanço da Secretaria da Segurança Pública corresponde até as 17h desta segunda-feira (14).

Aumentou para 360 o número de pessoas presas ou apreendidas por envolvimento nos atos criminosos que acontecem no Ceará desde o dia 2 de janeiro.





O Ceará enfrenta uma onda de ataques criminosos que já chegou ao 13º dia. Na última noite, criminosos explodiram uma bomba em uma ponte no bairro Bonsucesso em Fortaleza, metralharam a sede da Guarda Municipal e incendiaram um ônibus escolar no município de Saboeiro, interior do Ceará. Ninguém se feriu.





Na noite de sábado (12), em sessão extraordinária durante o recesso parlamentar, os deputados estaduais aprovaram um pacote de medidas na tentativa de fortalecer o combate às facções criminosas. Estiveram presentes na sessão 36 dos 46 deputados. As medidas foram sancionadas neste domingo (13) por Camilo Santana.





Além disso, o governo do Ceará prometeu pagar recompensa para quem prestar informações para a Polícia sobre os ataques criminosos ocorridos em Fortaleza e no Ceará cujo valor pode chegar a R$ 30 mil, de acordo com anúncio feito pelo governador Camilo Santana, nesta segunda-feira (14).





O pagamento mínimo definido na Lei da Recompensa é de R$ 1 mil. O governador assinou decreto que regulamenta a lei na tarde desta segunda. As denúncias podem ser feitas pelo 181 e pelo WhatsApp 98969.0182.