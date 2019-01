Policiais seguem orientação de Witzel e abatem criminosos portando fuzil

Em sua primeira semana como governador do Rio, Wilson Witzel afirmou que quem porta um fuzil será tratado como terrorista. A Polícia Militar está seguindo à risca a orientação do novo comandante do Estado.





Nos últimos dias, houve ao menos quatro ações em que criminosos foram abatidos ou feridos quando portavam fuzis.





Neste sábado (5), dois bandidos foram feridos em um confronto com PMs na comunidade da Guaxa, no bairro Santa Teresa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Na ação, um fuzil foi apreendido, além de uma espingarda, uma granada, dois radiotransmissores e material entorpecente.





Ontem, um bandido foi morto e outro ficou ferido em um tiroteio com PMs na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste da capital. Com eles, um fuzil, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos. Na quinta-feira (3), dois fuzis foram apreendidos, um na Favela Furquim Mendes, no Jardim América, na Zona Norte, e outro na comunidade do Guandu, em Japeri, na Baixada Fluminense. Um suspeito foi morto e outro foi ferido nas duas ações.