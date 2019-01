Ponte no bairro Bonsucesso é alvo de ataque criminoso

Criminosos tentaram derrubar ponte localizada no bairro Bonsucesso. Local está isolado.

Mais um ataque criminoso foi registrado na noite deste domingo, 13, por volta das 21h30min, no bairro Bonsucesso. Uma ponte localizada na Rua São João sofreu uma atentado. O Ceará já acumula mais de 200 ataques criminososrealizados desde o dia 2 de janeiro. A área está isolada e há policiamento no local. Nas redes sociais, circulam vídeos mostrando a intensa movimentação de moradores acompanhando a mobilização da Polícia. Ainda não é possível definir se houve algum dano à estrutura.





Moradores relataram à reportagem do O POVO que um carro passou e que os homens que estavam dentro jogaram o artefato explosivo pela janela. O local foi isolado pela Polícia.





Moradores também contaram que os criminosos não conseguiram colocar o artefato nas proximidades da estrutura, que é de concreto. Assim que o carro saiu do local, a Polícia chegou e isolou a área. Nesse momento, moradores já se tentavam se aproximar do local do ataque, mas foram impedidos pela Polícia.





No segundo balanço divulgado neste domingo, 13, correspondente ao 12 º dia de ataques no Ceará, subiu para 353 o número de pessoas presas ou apreendidas por envolvimento nos atos criminosos registrados pelo Estado. O número corresponde às capturas feitas até as 17 horas. No balanço anterior, lançado nesta manhã, o número era de 347 detidos. Destas, 11 pessoas foram presas entre o intervalo das 17 horas deste sábado, 12, e a manhã deste domingo.