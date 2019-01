Em breve a Prefeitura de Coreaú estará disponibilizado mais um ônibus executivo com ar-condicionado e totalmente moderno, para os alunos universitários da Sede do Município. Com a chegada deste novo equipamento já serão dois veículos disponibilizados. O Prefeito se comprometeu que ainda este ano implantará também este serviço de qualidade no Distrito de Ubaúna, contemplando assim, todos os universitários de Coreaú.

