PROJETO JOVEM GUARDA - INSCRIÇÕES TERMINAM AMANHÃ

A Secretaria da Segurança e Cidadania encerra amanhã, dia 30 de janeiro, as inscrições para o Projeto Jovem Guarda. Serão 200 vagas para jovens entre 14 e 19 anos, nos turnos manhã e tarde. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Para o público com dificuldade de acesso aos meios eletrônicos, a Sesec estará com uma equipe na sede da secretaria que auxiliará na inscrição.





Para realização da inscrição é necessária a seguinte documentação: RG, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3x4 recentes, declaração, diploma ou histórico escolar e declaração de consentimento dos pais ou representantes legais, caso sejam menores de 18 anos). Estarão disponíveis como pontos de apoio para coleta de documentação exigida os seguintes locais: sede da Sesec, Casa do Cidadão e Escola de Tempo Integral Maria Dias Ibiapina. O resultado final será divulgado no dia 27 de fevereiro.





As matrículas dos aprovados no Projeto Jovem Guarda ocorrerão no dia 07 de março para primeira e terceira turmas, e 08 de março para segunda e quarta turmas, na sede da Secretaria da Segurança e Cidadania de Sobral. As aulas terão início dia 11 de março. O Projeto Jovem Guarda atua na integração social, formação moral e cívica dos jovens, oferecendo uma Bolsa-Auxílio de R$ 300,00. De acordo com o secretário Erlânio Matoso, a grade foi formulada pensando no desenvolvimento integral do jovem. “Por meio de palestras, oficinas, visitas técnicas e minicursos, buscamos com essa formação prepará-los para a vivência com a escola e sociedade, bem como procuramos identificar potencialidades para inclusões futuras no mercado de trabalho, somando conhecimentos práticos e teóricos”, destacou.





A formação das turmas acontece semestralmente. Dentre os conteúdos que serão abordados estão temas ligados à saúde, desenvolvimento humano e profissional, direitos e deveres, além da prática de atividades físicas.