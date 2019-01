Seguro DPVAT fica até 79% mais barato, mas não existe desconto para pagamento antecipad

O valor definido para pagamento do DPVAT é válido para todo o ano de 2019 e, diferentemente do que diz mensagem que circula no WhatsApp, não é para ser pago até esta quarta-feira, 2. Vencimento varia de estado a estado. No Ceará, vai até a data do licenciamento.





O valor do seguro obrigatório para Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre (DPVAT) está até 79% mais barato em 2019, mas não é verdade que o valor seria um desconto válido apenas para quem efetuar o pagamento até esta quarta-feira, 2. É falsa a informação veiculada pelo WhatsApp segundo a qual o valor ficaria maior se o pagamento fosse feito a partir desta quinta-feira, 3. Não há desconto para pagamento antecipado.





De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-ce), o DPVAT é pago conforme o calendário do licenciamento, definido pela placa do veículo. O licenciamento de carros com a placa de final 1 vence no dia 10 de março; a placa de final 2, no dia 10 de abril, e assim sucessivamente no dia 10 de cada mês, até a placa de final 0, que vence em 10 de dezembro.





Para 2019, o valor do seguro obrigatório foi fixado em R$ 16,21 para automóveis e camionetas particulares. Em 2018, o valor para carros da mesma categoria era de R$ 45,72. A redução ocorreu após auditoria nas contas de seguradora Líder, que constatou que a arrecadação era mais que suficiente para cobrir os seguros pagos.





O Ministério da Fazenda (MF) é o órgão responsável por fiscalizar as empresas seguradoras. O seguro DPVAT é válido por 12 meses. O licenciamento do veículo é diferente em cada estado, em prazo definido por cada Detran.





A Seguradora Líder alerta que o site da companhia é totalmente seguro e orienta aos proprietários dos veículos que não cliquem diretamente em mensagens disseminadas em grupos de WhatsApp.





CONFIRA OS VALORES PARA PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2019





Automóveis e camionetas particulares / oficial, missão diplomática, corpo consular e órgão internacional: R$ 16,21

Táxis, carros de aluguel e aprendizagem: R$ 16,21

Ônibus, micro-ônibus e lotação com cobrança de frete (urbanos, interurbanos, rurais e interestaduais): R$ 37,90

Micro-ônibus com cobrança de frete mas com lotação não superior a 10 passageiros e Ônibus, micro-ônibus e lotações sem cobrança de frete (Urbanos, Interurbanos, Rurais e Interestaduais): R$ 25,08Ciclomotores%u200B:

Motocicletas, motonetas e similares: R$ 84,58

Caminhões, caminhonetas tipo "pick-up" de até 1.500 Kg de carga, máquinas de terraplanagem e equipamentos móveis em geral (quando licenciados) e outros veículos: R$ 16,77

Reboque e semirreboque: isento (seguro deve ser pago pelo veículo tracionador)





Confira nota da seguradora:





Os valores do Seguro DPVAT são definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e são válidos para todo o Brasil. A afirmação de que haveria descontos nos valores do Seguro DPVAT é incorreta. Não há descontos nos valores do Seguro DPVAT. O DPVAT é um seguro obrigatório, pago por todos os proprietários de veículos no Brasil. Abaixo, segue a tabela vigente para 2019, de acordo com a categoria dos veículos.





A Seguradora Líder reforça que o site da companhia é totalmente seguro e recomenda que os proprietários de veículos não cliquem diretamente nas mensagens disseminadas em grupos de WhatsApp, que podem direcionar para sites maliciosos. O acesso deve ser feito diretamente pelo site:





ou